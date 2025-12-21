news_header_top
Политика 21 декабря 2025 21:27

Ушаков рассказал, когда станут известны результаты переговоров с США

Москва ожидает, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в понедельник доложит Президенту России Владимиру Путину о результатах переговоров с США по мирному урегулированию на Украине. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

«Ждем его возвращения. Надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего, Президенту о результатах своих переговоров», – выражает надежду Ушаков.

Напомним, ранее помощник Президента заявил, что Россия проанализирует и определит, какие из сигналов, переданных американцами через спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, могут быть приняты, а какие – категорически неприемлемы

