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Общество 8 октября 2024 13:42

Ушаков ответил, будут ли на саммите БРИКС в Казани сессии по Украине

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На саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, не будет сессий по Украине. Об этом сказал помощник Президента России Юрий Ушаков.

«Нет», - приводит ответ спикера на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Ушаков также добавил, что на саммите БРИКС не ожидается и мероприятий по линии «Друзей мира»: КНР, Бразилия и другие государства глобального Юга хотят организовать платформу с таким названием, чтобы помочь разрешить кризис на Украине.

Но, по словам Ушкова, в рамках БРИКС ничего этого не было формализовано.

#БРИКС #саммит БРИКС
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