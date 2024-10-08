Ушаков ответил, будут ли на саммите БРИКС в Казани сессии по Украине

На саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, не будет сессий по Украине. Об этом сказал помощник Президента России Юрий Ушаков.

«Нет», - приводит ответ спикера на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Ушаков также добавил, что на саммите БРИКС не ожидается и мероприятий по линии «Друзей мира»: КНР, Бразилия и другие государства глобального Юга хотят организовать платформу с таким названием, чтобы помочь разрешить кризис на Украине.

Но, по словам Ушкова, в рамках БРИКС ничего этого не было формализовано.