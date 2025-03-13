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Политика 13 марта 2025 18:57

Ушаков назвал дату встречи Уиткоффа и Путина

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Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным вечером 13 марта в закрытом формате. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, чьи слова приводят «Известия».

До этого СМИ писали, что самолет Уиткоффа приземлился в Москве. Посадка прошла в аэропорту Внуково.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Уиткофф может обсудить в России условия прекращения огня в зоне украинского конфликта.

#Владимир Путин #США #встреча
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