Ушаков: лидеры России и США едины во взглядах на инициативы Киева и ЕС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково оценивают предложения Украины и Европейского союза по мирному урегулированию. По мнению лидеров двух стран, такие инициативы лишь затягивают конфликт. Об этом заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков, его комментарий публикует пресс-служба Кремля.

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», – указал дипломат.