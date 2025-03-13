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Политика 13 марта 2025 18:44

Ушаков допустил встречу Уиткоффа с представителями РФ

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может встретиться с представителями РФ очень высокого ранга. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, видео опубликовали в Telegram-канале тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Он добавил, что представитель США прилетел в столицу РФ для переговоров по целому ряду вопросов. Ушаков подчеркнул, что Уиткофф приехал обсуждать не только Украину, но и отношения России с Америкой.

Сегодня самолет Уиткоффа сел во Внуково-2.

#США #Россия #встреча
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