Ушаков допустил встречу Уиткоффа с представителями РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может встретиться с представителями РФ очень высокого ранга. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, видео опубликовали в Telegram-канале тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Он добавил, что представитель США прилетел в столицу РФ для переговоров по целому ряду вопросов. Ушаков подчеркнул, что Уиткофф приехал обсуждать не только Украину, но и отношения России с Америкой.

Сегодня самолет Уиткоффа сел во Внуково-2.