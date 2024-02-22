Юная жительница Татарстана победила в творческом конкурсе в честь Адмирала Ушакова

Сегодня, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, в Москве состоялась церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами». Мероприятие стало частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», сообщили «Татар-информу» в УФСБ по РТ.

Конкурс направлен на популяризацию исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых. Конкурсанты изучили историю жизни Федора Ушакова и подготовили работы - рисунки, видеоролики и стихотворения, - в которых раскрываются его заслуги перед Отечеством.

География авторов работ по-настоящему впечатляет – на конкурс поступили заявки из 897 городов и других населенных пунктов со всего мира. Большое число работ поступило с присоединенных территорий и приграничных регионов. В состав экспертного жюри конкурса вошли более 100 профильных экспертов – учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей из 52 российских городов.

«Выбор личности великого и непобедимого русского флотоводца Федора Ушакова как центра притяжения для нашего нового масштабного проекта здесь отнюдь неслучаен. России будущего нельзя забывать своего великого прошлого, а для этого нужно помнить и чтить героев своей истории, таких как Федор Ушаков», – отметила организатор конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева.

В конкурсе также приняла участие Лилиана Черносвитова из Татарстана. Она победила в номинации «Рисунок-презентация "‎Адмирал Федор Ушаков моими глазами"‎» в возрастной категории от 15 лет и старше.

Работа Лилианы Черносвитовой из Татарстана

Необходимо также отметить, что в субботу, 24 февраля в столице пройдет Всероссийский Адмиральский гала-прием, который приурочен ко дню рождения адмирала Федора Ушакова и посвящен 20-летию его общецерковной канонизации.

Торжественное мероприятие организуется при поддержке Русской Православной Церкви, Администрации Президента РФ и Минобороны России совместно с комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Союзом Ветеранов Морского Флота и оргкомитетом Всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами».

В программу гала-приема войдут выступления известных артистов, эстрадных творческих коллективов, симфонических, струнных, духовых и военных оркестров, разнообразные арт-перформансы, памятно-мемориальные мероприятия и выставочные презентации о жизненном пути и победах Ушакова, а также торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса «Адмирал Ушаков моими глазами».