USAID направит еще 125 млн долларов на помощь Украине в энергосфере

Украина получит еще 125 млн долларов дополнительной помощи в энергетической сфере. Об этом передает РИА Новости.

«USAID (Американское агентство по международному развитию объявило) направит 125 миллионов долларов на закупку оборудования, включая дополнительные газовые турбины, трансформаторы, оборудование для ремонта распределительных подстанций и резервного электроснабжения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что USAID уже поставило более 1,5 тыс. генераторов Киеву.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон может объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву.