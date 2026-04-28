Усадьбы и купеческие гостиницы: в Татарстане инвесторам предложили 41 исторический объект под отели и туристические проекты

Объекты культурного наследия, которые могут заинтересовать инвесторов и при грамотном управлении принести прибыль, добавили на инвесткарту Татарстана. Минуллина и Гущин рассказали, какие плюсы такие проекты сулят инвесторам и под какой процент банки готовы выдать кредиты.





Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) разместило на портале invest.tatarstan.ru и инвестиционной карте investmap.tatarstan.ru объекты культурного наследия (ОКН), которые нуждаются в восстановлении и обладают инвестиционным потенциалом. Данные сформировали при участии Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила, что в феврале 2024 года Президент России Владимир Путин поручил к 2030-му привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия (старинных зданий, храмов, усадеб).

В Татарстане к этому сроку хотят передать инвесторам 41 объект, они разбросаны по районам республики. В том числе 20 – в Чистопольском районе, пять – в Елабужском, четыре – в Тетюшском, по два – в Бугульминском, Балтасинском, Спасском, по одному объекту ОКН – в Атнинском, Апастовском, Заинском, Кукморском, Нижнекамском, Нурлатском районах.

«Мы выявили эти объекты, определили их состояние, их историческое предназначение, их возможное функциональное назначение в наше время. Все это у нас доступно на инвестиционной карте, на инвестиционном портале. Очень важно, чтобы предприниматели сами проявляли активность, смотрели, заявлялись на эти объекты», – прокомментировала Минуллина.

Инвесторы могут получить кредит под 6% на открытие отелей в объектах ОКН

Минуллина перечислила несколько ОКН из этого списка. Например, главный дом усадьбы помещиков Молоствовых, расположенный в Спасском районе в селе Куралово. По мнению руководителя АИРа, здесь инвестор мог бы разместить бутик-отель. Она напомнила, что во время муниципальных часов главы почти всех муниципальных районов РТ говорили, что им в районе нужны гостиницы. Отели, по мнению Минуллиной, как раз можно открыть в ОКН.

«Глава Спасского района Роман Леонидович [Исланов] планирует присоединить к этому участку еще территорию с выходом к воде. Где такое видано, чтобы за совсем малую цену можно было такое приобрести?» – задала глава АИР риторический вопрос.

В Бугульме предлагают взять на восстановление гостиницу купца Тимофея Афанасьева.

«Посмотрите, какая прелесть, это же целое маленькое архитектурное чудо! Это здание конца XIX века. На втором этаже была гостиница, а на первом этаже долгое время находился государственный банк и торговые лавки», – прокомментировала Минуллина и добавила, что объект можно использовать под бутик-отель.

Инвесторам есть смысл восстанавливать ОКН именно под гостиницы, поскольку банки на эти цели готовы выдать кредиты на льготных условиях. Можно получить финансирование под ключ на разработку проекта и проведение реставрационных работ, включая льготный период до 8,5 года и ставку в 6% годовых для гостиничных проектов и в 9% – для других проектов.

В Татарстане в 2018 году в хозяйственный оборот вовлекли 25 объектов культурного наследия

Минуллина привела в пример турецкого инвестора, который в здании бывшей Шамовской больницы в Казани открыл отель Kazan Palace by Tasigo в 2019 году. Хотя прошло уже около семи лет, этот проект является примером того, как при грамотном управлении в некогда обветшалом историческом здании можно открыть успешный бизнес, отметила глава агентства.

По ее словам, инвестора пригласили в этом году на Петербургский международный экономический форум, чтобы он рассказал об этом кейсе с Шамовской больницей.

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что с 2018 года в хозяйственный оборот благодаря частным инвестициям удалось вовлечь 25 ОКН, которые ранее находились в неудовлетворительном состоянии.

Почему восстановление ОКН должно заинтересовать инвесторов

Гущин рассказал, какие преференции обещают инвесторам, которые возьмутся за восстановление обветшалого ОКН.

«Во-первых, конечно, льготная цена – это тоже определенный экономический стимул. Один рубль за объект. Земельный участок на время реставрации тоже передается инвестору, но в аренду – один рубль в год. С последующим правом выкупа после проведения всех ремонтно-реставрационных работ тоже по льготной цене – 20 процентов от кадастровой стоимости. Плюс еще по решению [Раиса Татарстана] Рустама Нургалиевича Минниханова нашей республике на отдельные ключевые объекты в рамках государственно-частного партнерства выделяются финансовые средства на проектирование», – сказал председатель комитета.

Минуллина ответила «Татар-информу», для чего инвесторам «вписываться» в такие непростые проекты, когда можно построить здание под свой бизнес с нуля. По ее словам, сейчас цены на готовые объекты неподъемные, а кредит по ставке 6% на открытие гостиницы в объекте ОКН – это привлекательные условия в нынешней экономической ситуации.

«Не забывайте, что у нас очень большая страна с точки зрения земельных ресурсов, но не везде есть инженерная инфраструктура. Каждый раз, когда мы с земельными участками работаем, встают вопросы не только с градостроительной документацией, но и с инженерными сетями. Где-то подведение газа, где-то электричество нужно, где-то дороги нужно ремонтировать. Это сложность. А здесь, как правило, на этих объектах есть все инженерные сети», – добавила глава агентства.

Иван Гущин отметил, что объекты, о которых идет речь, в основном сконцентрированы в центре Чистополя и в центре Елабуги. Там земельных ресурсов под новую застройку просто нет.

«Второй сегмент – это объекты, которые находятся в глубинке: Буинск, Бугульма, Тюлячи, Спасский район. Это все-таки потенциал для развития туристического маршрута. Сегодня эта тема тоже прорабатывается, в перспективе это будет приносить финансы», – сказал председатель.

«Да, это не быстрые легкие деньги, но при определенных вложениях можно хорошо заработать. И потом, вы знаете, все-таки, наверное, это некая глубина должна быть у человека, чтоб он занимался вопросами объектов культурного наследия и их восстановления. Это не каждый сможет и не каждый на это пойдет. И тот, кто пойдет, поймет, о чем я говорю», – заключила Талия Минуллина.