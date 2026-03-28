Усадьбу Житковых в Чистополе повторно выставили на торги за один рубль

Объект культурного наследия XIX века, усадьба Житковых в Чистополе вновь выставлена на продажу на портале «ГИС Торги» за один рубль. Архитектурная ценность комплекса заключается в гармоничном соединении традиций «кирпичной» и «деревянной» эклектики, сообщает «Вести Татарстана».

В 2023 году помещения второго этажа главного дома усадьбы были реализованы за 1,2 рубля. Первый этаж остаётся в частном владении. Однако новый собственник не выполнил взятые на себя обязательства по реставрации памятника. В октябре 2025 года договор был расторгнут, а помещения изъяты по решению суда. Сейчас их снова выставили на аукцион. Заявки принимаются до 21 апреля 2026 года.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пояснил, что символическая цена не освобождает от ответственности за сохранение исторического здания. Если инвестор не справляется с обязательствами, ведомство вынуждено искать новых кандидатов, готовых сохранять наследие, подчеркнул он. Органы власти намерены добиваться чёткого исполнения условий по сохранению объектов.

В комитете также напомнили, что в настоящее время для инвесторов действует льготная программа кредитования на реставрацию памятников архитектуры со ставкой до 9% годовых.