Усадьба XIX века в центре Казани станет объектом культурного наследия

Историческую усадьбу дом «Геркен — С. В. Левашова на улице Жуковского (дом №5) в Казани включат в реестр объектов культурного наследия (ОКН).

Как сообщает комитет РТ по охране ОКН, архитектурная ценность усадьбы заключается в сочетании стилей, интересных деталях фасадов, таких как ниши, кронштейны, фризы, и в сохранении исторических границ территории.

Отмечается, что данная усадьба представляет собой уникальный архитектурный ансамбль XIX века, который сочетает в себе черты позднего классицизма и псевдобарокко.

Комплекс состоит из двух зданий: одноэтажного дома, построенного в 1839 году архитектором Ф.И. Петонди, и двухэтажного флигеля, возведенного в 1882 году по проекту И.Г. Нивинского.

Главный дом выполнили в стиле позднего классицизма. Это здание отличает симметричный фасад с семью окнами, которые украшены наличниками и сандриками. Центральную часть фасада украшают ниши с лучковыми окошками. Дом имеет вальмовую крышу и сохранил оригинальные кирпичные стены и перемычки.

А вот флигель выполнен в стиле псевдобарокко, имеет фасад, выделенный рустованными пилястрами. Окна флигеля арочные, украшены наличниками с ушками и сандриками, дверной портал с замковым камнем. Фриз украшен чередующимися кронштейнами и нишами.

На сегодняшний день усадьбе уже 185 лет. Ее построили для семьи Геркенов. История потомственных дворян тесно связана с Казанской губернией и российской историей. Позже усадьба перешла к Сергею Левашову — профессору медицины, ректору университета, депутату Госдумы и активному стороннику монархических взглядов. В наши дни усадьба находится в частной собственности.