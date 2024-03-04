Усадьба купцов-миллионеров в Тетюшах станет ОКН регионального значения

Скриншот документации

Дом купца Н.Ф.Крупина в Тетюшах из объекта культурного значения местного значения получит региональный статус. Целесообразность повышения категории подтвеждена экспертизой, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного значения.

Бревенчатый одноэтажный дом на невысоком кирпичном цоколе был построен в XIX веке. Богато украшенный ажурной деревянной резьбой, он относится к «пряничным» купеческим домам (по аналогии с глазурью). Со стороны двора имеется антресольный этаж.

Решение принято на основании четырех критериев: историко-мемориальной, архитектурной, градостроительной и художественно-эстетической ценности здания.

Скриншот документации

За годы существования оно принадлежало представителям знатных династий города: купцам-миллионерам Крупиным и Серебряковым. Николай Крупин — купец второй гильдии, меценат, гласный Тетюшской городской Думы, который внес большой вклад в развитие города. Вместе с двумя братьями на свои средства он возвел женскую гимназию. В XIX — начале XX века Крупины, как и другие известные купеческие фамилии, внесли большой вклад в экономическое развитие не только уездного города, но и всей Казанской губернии.

Его дом является подлинным источником информации об особенностях городской усадьбы этого слоя населения. В целом это один из наиболее ярких примеров усадебной культуры рубежа XIX и XX столетий.

Градостроительную ценность объекта подтверждает его высокая сохранность. Сейчас в нем находится местная библиотека. Здание стоит на пересечении двух центральных улиц и играет важную роль в композиционно-планировочной структуре застройки квартала в исторической части города.

Художественно-эстетическая ценность заключается в фасадах, выполненных в стиле эклектики классицистического направления с элементами народного деревянного зодчества. Декоративное оформление интерьеров уникально и отражает богатство и роскошь, вкусы купеческой семьи.

Интересно, что потомки владельцев дома живут в США – их внук, епископ Кливлендский Петр, управляет Чикагской и Детройтской епархиями. В 2007 году он посетил Татарстан и побывал в доме предков.