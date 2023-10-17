Урсулу фон дер Ляйен обвинили в самодеятельности и превышении полномочий

Недовольство работой председателя ЕС Урсулы фон дер Ляйен выразили высокопоставленные лица Евросоюза. Связано это с тем, что женщина-политик в своих действиях выходит за рамки своих полномочий, сообщает издание Politico.

Отмечается, что фон дер Ляйен все чаще действует без учета мнений стран, входящих в сообщество. Последним примером этого стала поездка председателя ЕС в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС и не стала передавать призыв израильскому правительству о соблюдении международного права в Газе.

Также фон дер Ляйен без обсуждений с представителями ЕС действовала по ситуации с объявлением санкций против РФ из-за конфликта с Украиной.

Аналогичное поведение наблюдалось во время объявлений санкций или по большинству вопросов, связанных с Украиной: она не обсуждает это со многими людьми, она просто принимает решение. «Все чаще ведет себя как королева», – отметил один из европейских дипломатов.