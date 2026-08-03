Урозов прошел медосмотр для «Рубина» и вскоре подпишет контракт с казанцами

Фото: pfl.uz

Защитник сборной Узбекистана и самаркандского «Динамо» Жахонгир Урозов близок к переходу в казанский «Рубин». Как сообщает Sport24, 22-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование, все детали сделки между клубами урегулированы, и игрок уже тренируется с новой командой на базе в Казани. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Урозов переходит в «Рубин» на правах платной аренды до конца сезона за 100 тысяч евро. Соглашение предусматривает опцию полноценного выкупа за 700 тысяч евро, которая будет активирована при условии, что защитник примет участие как минимум в 50% официальных матчей команды в текущем сезоне.

Трансфер станет для 22-летнего футболиста серьёзным шагом и с финансовой точки зрения. В самаркандском «Динамо» его зарплата составляла около 8 тысяч долларов в месяц, тогда как по контракту с «Рубином» он заработает 450 тысяч евро за сезон — более чем в четыре раза больше.

Урозов — участник чемпионата мира 2026 года, на котором он провёл за сборную Узбекистана два матча: вышел на замену в игре с Колумбией и появился в стартовом составе против ДР Конго. Центральный защитник ростом 190 см отличается физической мощью, хорошей игрой левой ногой и универсальностью — может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.