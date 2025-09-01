Уроженки Азнакаево и Вольска представят Татарстан и Россию на Miss Tourism Universe

Сразу две девушки, имеющие непосредственное отношение к Татарстану, выступят на конкурсе Miss Tourism Universe в начале сентября в Ливане. Уроженка Азнакаевского района Татарстана, а ныне жительница Казани Карина Абдуллина представит наш регион. Уроженка Вольска Саратовской области Кристина Отекина, выпускница КФУ, представит Россию.

О себе и предстоящем мероприятии участницы конкурса рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я – тележурналист, находиться не за кадром, а в кадре для меня интересный эксперимент. Для меня большая честь представлять мою родную страну, мою любимую Родину. Я сама из Саратовской области, но поскольку четыре года отучилась в КФУ, Татарстан стал для меня вторым домом», – рассказала Кристина Отекина.

Карина Абдуллина в свою очередь сообщила, что для нее тоже большая честь представлять нашу республику на мировой арене.

Победительница конкурса «Мисс Европа 2024», национальный директор России мировых конкурсов Роза Гадиева отметила, что поедет на конкурс в качестве члена жюри.

«Карина – моя землячка, она тоже из Азнакаево. Кристина тоже, можно сказать, наша землячка», – заметила Гадиева.

Девушки вместе вылетят из Татарстана в Ливан и уже завтра будут в Бейруте. Конкурс будет длиться две недели. У участниц будет достаточно времени, чтобы изучить культуры разных страны, а у членов жюри – посмотреть, как конкурсантки ведут себя в разных, в том числе весьма пикантных ситуациях.

«Мы стараемся отбирать истинных леди, чтобы они могли достойно представить свою страну. Надеюсь, что девушки не подведут», – добавила Гадиева.

Miss Tourism Universe – политически значимый конкурс, в нем участвуют представительницы более 80 стран мира. 50 претенденток прошли отборочный тур в онлайн-формате.

«В финал попадают около 25-35 стан мира», – подчеркнула Гадиева.

Представитель конкурса из Ливана Памела Кахваджи (Pamela Kahwaji) заметила, что она впервые в Казани. «Татары очень дружелюбные и гостеприимные», – сказала она.

Гостья также добавила, что все участницы конкурса «должны быть элегантными леди и вести себя очень достойно».

Конкурс Miss Tourism Universe направлен на популяризацию наций и регионов. Он проходит с 1 сентября по 12 сентября в Бейруте.