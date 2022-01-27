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Спорт
27 января 2022  11:17
Арсений Каримов

Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина дебютировала за «Челси» в АПЛ

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Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина, которая в конце 2021 года перешла в лондонский «Челси», дебютировала за новый клуб в английской Премьер-лиге. Она вышла на замену в концовке матча против «Вэст Хэма» и провела на поле восемь минут.

«Очень счастлива сыграть свой первый матч за „Челси“! Спасибо всем за поддержку», — написала Абдуллина в своем Instagram после дебюта.

Ранее она уже выходила за «Челси», но в рамках кубка, соперник был тот же – «Вэст Хэм».

Напомним, Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре этого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.

#женский футбол #челси
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