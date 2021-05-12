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Ру Тат
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12 мая 2021  16:51
Сергей Гаврилов

Уроженка Казани сыграет с первой ракеткой мира в третьем круге теннисного турнира

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Вероника Кудерметова, уроженка Казани, в двух сетах обыграла представительницу Франции Каролин Гарсия и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме. 


Встреча на открытом корте завершилась со счётом 6:4 в каждом из сетов в пользу россиянки. При этом продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. 

За выход в четвертьфинал соревнований Вероника поборится с представительницей Австралии и первой ракеткой мира Эшли Барти, победившую Ярославу Шведову из Казахстана. 

Призовой фонд турнира в столице Италии составляет более 1 млн 835 тыс. долларов. Финал спортивного мероприятия пройдет 16 мая.

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