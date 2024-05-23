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Уроженка Казани Малика Разакова стала заслуженной артисткой России
Заслуженная артистка Татарстана и Башкирии Малика Разакова стала заслуженной артисткой России. Об этом на своем концерте сообщил певец Владимир Маркин, сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в Москве.
Концерт проходил в Государственном Кремлевском дворце. Малика Разакава исполнила с Владимиром Маркиным новую песню. Мероприятие проводилось в сопровождении оркестра Росгвардии, солисткой которого является исполнительница.
Малика Разакова — выпускница ГИТИСа, является лауреатом ряда всероссийских и международных конкурсов, актриса. В 2015 года приняла участие в проекте «Главная сцена» на канале «Россия-1», а в 2017-м прошла отбор на международный музыкальный конкурс «Новая волна».
Певица исполняет песни на шести языках: русском, татарском, башкирском, английском, узбекском и турецком.
По словам Маркина, звание Разаковой было присуждено указом Президента России Владимира Путина 10 мая.
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