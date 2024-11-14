Уроженка Донецка призвала вступить в ряды волонтеров Альметьевска

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Уроженка Донецка Татьяна Зюзюгина живет в Альметьевске и поддерживает бойцов на передовой, трудясь в волонтерском штабе «Пчелки» в селе Русский Акташ. Она стала одним из первых участников объединения и сейчас является мастером плетения маскировочных сетей.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

«Пока у нас есть сильная половина человечества, мы спим спокойно под мирным небом. И во все времена тяжелые люди сплачивались и помогали чем могли. А мы сейчас помогаем и не последнее отдаем, а по силе возможностей. Так что, если кто-то не знает, что у нас есть такие волонтёрские группы, пусть вступает, мы только приветствуем», — призвала Татьяна Зюзюгина.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Еще одна «Пчелка» – Ольга Уренкова – дитя войны, сейчас ей 82 года. Волонтер занимается плетением нашлемников. Процесс изготовления схож с сетями, но более оптимален для ее возраста: не нужно стоять подолгу.

«Стараемся всеми силами помочь и приближаем эту победу. Мы не чаем, когда придет эта победа. Когда наши ребятки вернутся к нам: к матерям, женам, детям», — выразила надежду волонтер.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

У швеи Джамили Кульсариной на СВО полгода назад погиб зять, а вскоре контракт заключил племянник — всей семьей они ждут его домой, с победой. Профессиональная швея, после выхода на пенсию она решила присоединиться к благому делу и помочь солдатам. Теперь шьет нижнее и постельное белье, мешки и все, что необходимо в зоне специальной военной операции.

«Чем мы им еще поможем, они нас защищают, страшно за них и за себя, и за детей, и за Россию. Чтобы сюда они не пришли, они их там сдерживают», — поделилась мнением Джамиля Кульсарина.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Волонтеры собираются в штабе ежедневно, чтобы сплести, сшить, собрать, расфасовать и отправить гуманитарную помощь. И у каждого своя история и причина помогать бойцам в зоне специальной военной операции, но цель одна — приблизить победу.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

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