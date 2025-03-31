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Общество 31 марта 2025 08:48

Уроженка Челнов стала и. о. начальника отдела строительства и ЖКХ в Менделеевске

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Уроженка Челнов стала и. о. начальника отдела строительства и ЖКХ в Менделеевске
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

С 25 марта 2025 года на должность исполняющего обязанности начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Менделеевского муниципального района назначена Альбина Хуснутдинова. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы Лейсан Галеева.

Альбина Хуснутдинова родилась 23 июня 1987 года в городе Набережные Челны. В 2011 году она окончила частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность она начала в должности инженера-сметчика в ООО «Промснабсервис» (Елабуга). В дальнейшем работала претензионистом в управляющей компании Елабуги, специалистом по работе с населением, юрисконсультом в различных организациях. До назначения на новую должность занимала пост начальника отдела территориального планирования исполнительного комитета Елабужского муниципального района.

«Пожелаем Альбине Рауфовне крепкого здоровья и успехов в новой должности!» – пожелала Галеева.

#Назначение
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