Уроженка Челнов стала и. о. начальника отдела строительства и ЖКХ в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

С 25 марта 2025 года на должность исполняющего обязанности начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Менделеевского муниципального района назначена Альбина Хуснутдинова. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы Лейсан Галеева.

Альбина Хуснутдинова родилась 23 июня 1987 года в городе Набережные Челны. В 2011 году она окончила частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность она начала в должности инженера-сметчика в ООО «Промснабсервис» (Елабуга). В дальнейшем работала претензионистом в управляющей компании Елабуги, специалистом по работе с населением, юрисконсультом в различных организациях. До назначения на новую должность занимала пост начальника отдела территориального планирования исполнительного комитета Елабужского муниципального района.

«Пожелаем Альбине Рауфовне крепкого здоровья и успехов в новой должности!» – пожелала Галеева.