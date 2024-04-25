Уроженец Узбекистана возил казанцев на такси без водительских прав

Сегодня в Казани инспекторы ДПС поймали таксиста, который возил пассажиров без водительских прав. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Таксиста остановили на улице Копылова. При проверке документов выяснилось, что 24-летний гражданин Узбекистана не имеет водительских прав.

В отношении нарушителя составлен протокол, автомобиль отправлен на спецстоянку.