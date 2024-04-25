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Уроженец Узбекистана возил казанцев на такси без водительских прав
Сегодня в Казани инспекторы ДПС поймали таксиста, который возил пассажиров без водительских прав. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
Таксиста остановили на улице Копылова. При проверке документов выяснилось, что 24-летний гражданин Узбекистана не имеет водительских прав.
В отношении нарушителя составлен протокол, автомобиль отправлен на спецстоянку.
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