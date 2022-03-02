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Ру Тат
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Происшествия
2 марта 2022  09:20
Павел Климчак

Уроженец Узбекистана попытался пронести через татарстанскую таможню 37 ножей

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В международном аэропорту Казани сотрудники таможни остановили прибывшего из Ферганы жителя Узбекистана, у которого обнаружили 37 ножей разной длины и конфигурации. Все они были в ножнах.

 

Фото: Татарстанская таможня

Как сказал сам 36-летний иностранец, ножи он купил в городе Шахрихан в качестве сувенира для друзей. О том, что ввоз подобных товаров на территорию ЕАЭС обязательно подлежит декларированию, он не знал, поэтому выбрал зеленый коридор на таможне.

На него возбудили административное дело по статье за недекларирование товаров. Все ножи у него изъяли и направили их на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

#таможня #нож
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