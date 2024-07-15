Уроженец Татарстана сыграет главную роль в новом фильме «Руслан и Людмила»

Актер Рузиль Минекаев исполнит одну из главных ролей в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» — экранизации известного произведения А. С. Пушкина. Отметим, что Минекаев родом из Татарстана: будущий артист родился в Нурлате, а позже окончил Казанское театральное училище. После молодой актер переехал в Москву и учился в ГИТИСе.

Вторую главную роль исполнит молодая актриса Алена Долголенко, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Режиссером картины выступит Егор Чичканов. Ожидается, что в прокат «Руслан и Людмила» выйдет в 2027-м, а съемки начнутся весной 2025-го.

«Руслан и Людмила» — первая законченная поэма А.С. Пушкина, написанная после окончания Лицея в 1818-1820 годах. Она стала одним из самых популярных произведений автора. Поэма пережила несколько экранизаций: первая картина, снятая в 1914 году, утеряна, а самую известную экранизацию, двухсерийный фильм, в 1972-м срежиссировал Александр Птушко.

«Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком», – поделился режиссер Чичканов.