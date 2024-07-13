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Уроженец Татарстана стал худруком Александринского театра
Новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге стал уроженец Татарстана Никита Кобелев. Об этом со ссылкой на приказ главы Минкульта России Ольги Любимовой сообщает ТАСС.
Согласно документу, Кобелев вступил в должность с 12 июля. В прошлом сезоне он работал в театре в качестве режиссера. Среди его работ — спектакль «Воскресение» по роману Льва Толстого.
В течение 10 лет трудился в столичном театре имени Владимира Маяковского, а с 2017 по 2021 год также преподавал на актерском факультете Российского института театрального искусства ГИТИС.
В биографической справке, подготовленной агентством, указано, что Никита Кобелев родился в 10 мая 1987 года в Набережных Челнах. В детстве посещал любительскую театральную студию. Является одним из создателей молодежного театра «Ключ», который работает по сей день.
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