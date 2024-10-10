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Политика 10 октября 2024 19:32

Уроженец Татарстана назначен первым зампредом Правительства Марий Эл

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Уроженец Нижнекамска Евгений Курмаев назначен первым заместителем Председателя Правительства Марий Эл. Соответствующий указ подписан главой республики Юрием Зайцевым.

В новую должность Курмаев вступил сегодня, 10 октября.

Перед назначением он занимал должность заместителя председателя Правительства Марий Эл (с 2022 года). Согласно информации на сайте главы региона, которая пока не обновлена, на прежнем посту он направлял деятельность регионального Министерства госимущества, отвечал за реализацию госполитики в области имущественных отношений, профилактики правонарушений, обеспечения правопорядка, отвечал за координацию деятельности по вопросам представительства республики в органах управления АО, которые имеют в уставном капитале долю региона, а также принимал участие в решении вопросов, связанных с борьбой с коррупцией.

#Марий Эл #Назначение
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