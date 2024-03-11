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Уроженец Таджикистана попытался тайно провезти партию парфюма через таможню в РТ
В международном аэропорту «Казань» таможенники обнаружили у пассажира из Душанбе партию парфюма. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, 28-летний уроженец Таджикистана выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у него товаров для декларирования. Во время выборочного контроля в его багаже обнаружили 48 флаконов парфюма и 48 штук парфюмированного мыла. Весь товар производства Саудовской Аравии находился в заводских упаковках.
Количество товара не позволило таможенникам отнести его к товарам для личного пользования.
Свои действия мужчина объяснил незнанием законов. За недекларирование товара возбуждено дело об административном правонарушении.
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