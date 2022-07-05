Уроженец Таджикистана попался на таможне в Казани, пытаясь нелегально пронести 62 камеры
В международном аэропорту Казани татарстанские таможенники обнаружили у уроженца Таджикистана 62 камеры: видеорегистраторы, видеокамеры и комплектующие –, которые тот пытался нелегально пронести через таможню без декларирования.
50-летний мужчина привез оборудование из Душанбе. С его слов, камеры он вез для дальнейшей установки в магазине. Сотрудники таможенного поста аэропорта составили определение о возбуждении административного дела за недекларирование товара. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.