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Ру Тат
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Происшествия
5 июля 2022  18:07
Павел Климчак

Уроженец Таджикистана попался на таможне в Казани, пытаясь нелегально пронести 62 камеры

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В международном аэропорту Казани татарстанские таможенники обнаружили у уроженца Таджикистана 62 камеры: видеорегистраторы, видеокамеры и комплектующие –, которые тот пытался нелегально пронести через таможню без декларирования.

Фото: Татарстанская таможня

50-летний мужчина привез оборудование из Душанбе. С его слов, камеры он вез для дальнейшей установки в магазине. Сотрудники таможенного поста аэропорта составили определение о возбуждении административного дела за недекларирование товара. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

#таможня
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