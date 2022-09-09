Уроженец РТ выиграл золото на турнире «Кубок доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмен из Татарстана Родион Романов в составе сборной России выиграл золото в соревнованиях на байдарке в четверках между юниорами на международном турнире «Кубок доброй воли», который проходит в эти дни в Москве, сообщила пресс-служба Минспорта РТ.

Кроме уроженца республики, в состав команды вошли представители Краснодарского края, Тверской и Астраханской областей Дмитрий Авдеев, Дмитрий Мамцев и Дмитрий Быканов. В борьбе за медаль ребята обошли представителей Беларуси и своих соотечественников из Республики Марий-Эл, Московской и Свердловской областей.

С 6 по 10 сентября на территории Гребного канала «Москва» впервые проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли». В нем принимают участие порядка 500 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Турции и других стран.

за весь период турнира медали будут разыграны в шести дисциплинах: гребля на байдарках и каноэ, параканоэ, гребной слалом, лодки «Дракон» и гребля на доске стоя.