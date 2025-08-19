Уроженец Нижнекамска Ринат Сафин стал победителем ГТО в Чебоксарах

14 августа в Чебоксарах стартовал Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд 2025 года. На соревновании уроженец Нижнекамска Ринат Сафин завоевал победу в номинации «Сгибание-разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью». Представитель Республики Татарстан сумел сделать 77 повторений.

Мероприятие проводится в рамках Государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение детей и молодежи в систематические занятия физической культурой, повышение уровня подготовки граждан и развитие спортивной инфраструктуры.

Фестиваль ГТО завершится 20 августа.