Уроженец Мамадышского района передал автомобиль для военнослужащих в зоне СВО

Фото: Светлана Ханова

Предприниматель Александр Аксаков из Мамадышского района передал автомобиль «УАЗ» военнослужащим в зоне СВО. Сегодня с ним встретился глава района Анатолий Иванов.

Участие во встрече также принял руководитель общественной организации «Гвардия» Фаниль Гиззатуллин. Он отметил, что бойцы очень нуждаются в военной технике. Автомобиль заполнят гуманитарной помощью, сбор которой сейчас ведется, и отправят в Херсонскую область.

Фото: Светлана Ханова

Помимо участникам специальной военной операции, уроженец села Владимирово Александр Аксаков оказывает благотворительную помощь для родной деревни. В течение трех лет он строит часовню. Все наружные работы уже завершены, осталась внутренняя отделка. Объект обошелся меценату в 30 млн рублей.

«Я обещал сельчанам завершить строительство часовни в течение пяти лет. Три года уже прошло, объект немалый, поэтому у меня в запасе есть еще два года. Свое обещание я обязательно выполню», — рассказал активист.

В планах у Александра построить сельский клуб, провести воду и возвести мост.

Фото: Светлана Ханова

Глава муниципального района Анатолий Иванов поблагодарил Александра Аксакова за то, что он оказывает большую помощь родному краю.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Фото: Светлана Ханова

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