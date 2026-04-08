Уроженец Казани Суниев стал 66-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в этом сезоне

21-летний нападающий «Калгари Флэймз» Айдар Суниев дебютировал за свою команду в этом сезоне в матче с «Даллас Старз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Это вторая проведенная встреча Суниева за «Калгари» в НХЛ и первая в сезоне-2025/26. Большую часть времени россиянин проводит в АХЛ. На данный момент на его счету за фарм-клуб «Калгари Рэнглерс» 23 (15+8) очка в 56 играх.

Айдар Суниев стал 66-м россиянином в текущем чемпионате, задействованном в НХЛ. Максимальный рекорд (72) в этом отношении был установлен в сезоне-2000/01.

Суниев родился в Казани 16 ноября 2004 года. В возрасте 3-4 лет начал заниматься хоккеем на базе СК «Баско». В 9–10 лет переехал в Москву и стал воспитываться в школе ЦСКА.

В 14 летнем возрасте Айдар Суниев уехал в США, где продолжил выступать за команду Йельского университета, а затем переехал в Канаду.

В 2023 года он был выбран «Калгари Флэймз» на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 80-м номером клубом. В 2025 году подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. Его дебют за основную команду произошел 18 апреля 2025 года в домашнем матче «Калгари Флэймз» – «Лос-Анджелес Кингз» (5:1).