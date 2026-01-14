Уроженец Казани подарил Фариду Мухаметшину книгу о «Динамо-Ак Барс»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Региональной общественной приемной. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На прием обратился уроженец Казани Дмитрий Емельянов, который сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он является давним болельщиком казанского женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» и регулярно приезжает в столицу Татарстана на ключевые матчи команды.

Во время встречи Дмитрий Емельянов передал Фариду Мухаметшину свою книгу «Казаночка. Динамо-Ак Барс», посвященную волейбольному клубу. Автор рассказал, что идея издания появилась у него во время очередного визита на матч в Казани.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По его словам, в фирменном магазине фан-клуба, расположенном в Центре волейбола, он не нашел ни одного печатного издания о клубе. Это показалось ему странным, учитывая, что Казань уже около полутора десятилетий считается волейбольной столицей страны, а мужская и женская команды регулярно завоевывают титулы. Отсутствие книг о казанских волейбольных командах и стало поводом для работы над изданием.

Фарид Мухаметшин поблагодарил Дмитрия Емельянова за активную гражданскую позицию и внимание к жизни республики. Он отметил, что для Татарстана особенно важно, когда земляки, проживая в других регионах, сохраняют связь с родным домом, интересуются развитием республики и следят за ее успехами, в том числе в спорте.

Также Мухаметшин подчеркнул значимость того, что автор, не являясь профессиональным писателем, выступил инициатором и создателем книги о волейбольном клубе, и сообщил, что расскажет об этой встрече на ближайшем заседании Федерации волейбола Татарстана.