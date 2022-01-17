Уроженец Казани Денис «electronic» Шарипов попал в топ-7 лучших игроков 2021 года в CS:GO

Киберспортсмен из Казани Денис «electronic» Шарипов занял седьмую строчку в рейтинге лучших игроков 2021 года по версии HLTV.org.

Шарипов является игроком российской киберспортивной команды Natus Vincere, вместе с которой завоевал 8 трофеев за минувший календарный год. В том числе казанец стал победителем чемпионата мира по CS:GO, победив в PGL Major Stockholm 2021 с призовым фондом в 2 миллиона долларов.

Денис Шарипов является первым и единственным уроженцем Татарстана, выигравшим Major по Counter-Strike: Global Offensive.