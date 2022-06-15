«Надо много пахать»: Айрат Тухватуллин прокомментировал назначение замом Хабенского в МХТ

Должность первого заместителя руководителя и директора МХТ имени Чехова – это новый вызов, «нужно засучить рукава и много пахать». Таким мнением с «Татар-информом» поделился уроженец Казани Айрат Тухватуллин, назначенный первым замом художественного руководителя МХТ имени Чехова.

«Щенячей радости по поводу моего назначения нет. Есть понимание, что нужно засучить рукава и пахать. Это не теплое кресло и статус. Это большой серьезный театр и вызов. Нужно находиться там, где ты больше всего нужен», — отметил собеседник.

Ранее он занимал должность директора драматического театра имени Волкова в Ярославе и сейчас приехал вместе с ним на гастроли в Татарстан. После них он заступит на новую должность. По словам Тухватуллина, он покидает свое прежнее место работы с небольшой грустью, но есть задачи, которые ждут его в будущем.

Айрат Тухватуллин родился в Казани в 1976 году, окончил продюсерский факультет ГИТИСа по специальности «менеджер сценических искусств». Затем работал в московском «Театре Луны», а с января 2020 года стал директором Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле. В конце мая был назначен первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского.