Уроженец Ижевска после учебы в Татарстане отправился служить в Войска беспилотных систем

Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

26-летний уроженец Ижевска Роман Гладков, отучившись в одном из вузов Татарстана, вместо срочной службы подписал контракт с Министерством обороны РФ в Войска беспилотных систем.

«Я решил подписать контракт, потому что уже окончил бакалавриат и магистратуру. В Татарстане я учился на теплоэнергетика, после контракта планирую пойти работать по специальности. У службы по контракту в беспилотных войсках есть множество плюсов, а в Татарстане – одни из лучших условий. Здесь выплата больше, чем в моем регионе, и много льгот. Отдельно радует, конечно, что контракт не продлится автоматически и будет статус ветерана боевых действий», – поделился Роман Гладков.

Роман уверен, что за беспилотниками будущее, а их использование – это «круто и эффективно».

«Да, я, как и большинство, играл в компьютерные игры, с геймпадом знаком хорошо. Надеюсь, такой опыт пригодится в службе. В основном играл в драки, гонки и симуляторы полетов», – добавил он.

Семья отговаривала Романа Гладкова, но он заявил им, что уже принял решение.

«Я очень хочу и заряжен пойти в беспилотные войска. К обучению тоже готов, хорошо ведь, когда учат? Когда не учат, думаю, гораздо хуже. Я в университете шесть лет проучился, еще несколько месяцев уж точно смогу – люблю учиться», – поделился он.

В ближайшее время Роман получит выплаты и отправится на обучение.

С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты тем, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

Для подписавших контракт с Минобороны РФ, в том числе в Войска беспилотных систем, будет действовать более трех тысяч льгот. Среди них статус ветерана боевых действий с ежемесячной доплатой к денежному довольствию; страхование жизни и здоровья и лечение в медицинских учреждениях, включая бесплатное обследование.

Семьи бойцов также не останутся без внимания, они берутся под опеку властей. На них также распространяются различные виды льгот, среди которых бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатные секции, проезд и многие другие.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

О создании этого рода войск 21 ноября сообщил полковник Сергей Иштуганов – заместитель начальника Войск беспилотных систем. До этого в разных войсках существовали подразделения, которые занимались ведением боя с помощью беспилотников.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.