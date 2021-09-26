Уроженец Челнов стал и. о. мэра Саранска

Уроженец Набережных Челнов Илья Соколов стал исполняющим обязанности мэра Саранска. Об этом пишет газета «Известия Мордовии».

Возглавлявший Саранск с 2016 года Петр Тултаев покинул свой пост, потому что на прошедших выборах его избрали депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия.

Илья Соколов родился в 1989 году в городе Набережные Челны Татарской АССР. Окончил в 2011 году КНИТУ-КАИ, некоторое время работал в татарстанских компаниях, но затем перебрался в подмосковный Красногорск.

С 2015 по 2018 год трудился на разных должностях в администрации Красногорска. После назначения бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова Премьер-министром Дагестана работал в органах власти этой северокавказской республики. Сначала — советником министра строительства и ЖКХ, затем — советником самого Премьера.

В ноябре 2020 года Артем Здунов был назначен врио главы Мордовии. Вслед за ним вернулся в Поволжье и Соколов, став в январе 2021-го старшим советником руководителя республики. Но уже в августе его назначили первым заместителем мэра Саранска — директором Департамента городского хозяйства.