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Происшествия 6 августа 2024 10:27

Уроженец Челнов, назначенный замглавы Саранска, задержан по делу о взятке на 6,7 млн

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Первый заместитель главы Саранска, уроженец Набережных Челнов Илья Соколов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Мордовия.

По версии следователей, с августа 2023 по май 2024 года Соколов получил более 6,7 млн рублей от представителей муниципальных и коммерческих предприятий. В обмен на это он обещал продвигать интересы данных организаций с целью заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству в Саранске, а также обеспечить своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Деньги перечислялись на счет фирмы, подконтрольной Соколову.

В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено и в отношении двух взяткодателей.

Илья Соколов родился в 1989 году в Набережных Челнах. В 2011 году он окончил «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева» по специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)». 24 августа 2021 года Соколов был назначен Первым замом Главы Саранска – Директором Департамента городского хозяйства Администрации города.
#взятка
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