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Уроженец Челнов, назначенный замглавы Саранска, задержан по делу о взятке на 6,7 млн
Первый заместитель главы Саранска, уроженец Набережных Челнов Илья Соколов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Мордовия.
По версии следователей, с августа 2023 по май 2024 года Соколов получил более 6,7 млн рублей от представителей муниципальных и коммерческих предприятий. В обмен на это он обещал продвигать интересы данных организаций с целью заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству в Саранске, а также обеспечить своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Деньги перечислялись на счет фирмы, подконтрольной Соколову.
В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено и в отношении двух взяткодателей.
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