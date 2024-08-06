Уроженец Челнов, назначенный замглавы Саранска, задержан по делу о взятке на 6,7 млн

Первый заместитель главы Саранска, уроженец Набережных Челнов Илья Соколов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Мордовия.

По версии следователей, с августа 2023 по май 2024 года Соколов получил более 6,7 млн рублей от представителей муниципальных и коммерческих предприятий. В обмен на это он обещал продвигать интересы данных организаций с целью заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству в Саранске, а также обеспечить своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Деньги перечислялись на счет фирмы, подконтрольной Соколову.

В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено и в отношении двух взяткодателей.