Уроженец Белгородской области отправился на СВО по контракту из Нурлатского военкомата

Владимир Лавренович, уроженец Белгородской области, принял решение отправиться на службу в зону проведения специальной военной операции, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в армии. Воспитанный в детском доме, в последние годы он трудился слесарем в «Газпроме», сообщает «Нурлат-информ».

Фото: © «Нурлат-информ»

Движимый патриотическими чувствами и желанием внести свой вклад в защиту мирного населения приграничных регионов, куда террористический режим Украины регулярно наносит удары, 28-летний Владимир подал заявку на сайте Минобороны РФ. Его анкета привлекла внимание военкомата Татарстана, в городе Нурлат, куда он и прибыл для оформления контракта.

Фото: © «Нурлат-информ»

Владимир прошел курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и теперь готов применить полученные навыки в зоне боевых действий. Его приемная мать и маленькая 2,5-летняя дочь остались в Белгородской области, одном из регионов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны Украины.

В Нурлате Владимира тепло провожали как родного человека – с добрыми напутствиями, сухим пайком и крепкими объятиями. Военный комиссар города пожелал ему вернуться живым и здоровым после выполнения воинского долга. Сам Владимир был впечатлен гостеприимством нурлатцев и выразил желание когда-нибудь вернуться в этот уютный город для мирной жизни.

В настоящее время все патриоты, заключившие контракт в Татарстане, получают единовременную выплату до 700 тысяч рублей и обмундирование на 50 тысяч рублей. Более подробную информацию о поддержке контрактников можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 222-59-00.