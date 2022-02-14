Уроженец Альметьевска вошел в состав паралимпийской сборной России по следж-хоккею

Уроженец Альметьевска Айрат Хамзин вошел в состав паралимпийской сборной России по следж-хоккею, он отправится вместе с командой в Пекин. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала президент Центра развития адаптивного спорта РТ Ангелина Садриева.

«В Паралимпиаде в Пекине в составе сборной России будет участвовать уроженец Альметьевска Айрат Хамзин. Ему 20 лет, сейчас он играет в московской команде „Феникс“. Мы будем за него болеть», — отметила собеседница агентства.

По словам Садриевой, Хамзин часто приезжает в Татарстан, проводит время с ребятами, которые тоже занимаются следж-хоккеем, и мотивирует их и дальше заниматься спортом.

Следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая больше шайб в ворота соперника. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.