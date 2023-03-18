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Общество 18 марта 2023 13:36

Уроженец Алексеевского района РТ награжден орденом Мужества посмертно

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Уроженец Алексеевского района РТ награжден орденом Мужества посмертно

Указом Президента России Владимира Путина уроженец Алексеевского района Татарстана Александр Сергеев награжден орденом Мужества. Награду вдове военнослужащего Галине Сергеевой передал глава муниципального образования Сергей Демидов.

Боец удостоен ордена посмертно — за отличия, проявленные при участии в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской Народных республик.

«Низкий поклон маме Александра — Любови Александровне. А сыновья отца-орденоносца Ростислав и Александр пусть растут достойными сынами Отечества. Вечная память героям!» — написал Сергей Демидов в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что в зону спецоперации доставлен гуманитарный груз. Бойцам переданы именные посылки, автомобиль «Нива» с грузовым прицепом, тепловизоры, генераторы, сварочный аппарат, инструменты, продовольственные наборы.

Бойцы записали видеообращение к главе Алексеевского района, в котором выразили благодарность за поддержку. «Мы сильно гордимся теми, кто может оказать нам как моральную, так и материальную поддержку. Победа будет за нами!» — говорится в сообщении.

Фото: https://t.me/demidovsergei78

#спецоперация на Украине
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