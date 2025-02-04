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Происшествия 4 февраля 2025 12:12

Уроженцев Таджикистана судят в Казани за содержание притона с проститутками

Уроженцев Таджикистана судят в Казани за содержание притона с проститутками
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Советский суд Казани приступил к рассмотрению дела Севары Абдуазизовой и Хикматулло Вохидова. Их обвиняют в организации проституции в столице Татарстана.

По версии следствия, Абдуазизова и Вохидов организовали и содержали притон на Ноксинском спуске. Там они арендовали двухкомнатную квартиру и заселили четырех девушек. Все это происходило в период с апреля по август прошлого года.

После заселения девушек, Вохидов и Абдуазизова пустили рекламу в известные мессенджеры об оказании интим-услуг. Девушек продавали по три тысячи за час. По версии следствия, деньги клиенты переводили Абдуазизовой на карту. Вохидов же исполнял роль охранника и оператора по звонкам.

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