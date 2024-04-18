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Уроженца Татарстана посмертно наградили званием Героя России
Уроженца Набережных Челнов десантника Станислава Большакова, участвующего в специальной военной операции в войсках 98-й воздушно-десантной дивизии, удостоили званием Героя России. Награду парень получил посмертно, пишут «Челнинские известия».
У военнослужащего осталась жена и трое детей, которым и передали медаль «Золотая Звезда». Ее родным погибшего вручили лично губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с начальником противовоздушной обороны ВДВ полковником Антоном Родионовым.
Герой России Большаков родился в Брежневе (старое название Челнов) 29 августа 1986 года. В 2004-м он ушел служить в армию водителем. Всего мужчина отдал службе 20 лет: был в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, стал заместителем командира взвода. При этом жил парень в Ивановской области.
Также Большаков участвовал в боевых действиях в Сирии, операции ВС РФ в Крыму. Он погиб в ДНР 18 сентября прошлого года во время артиллерийского обстрела.
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