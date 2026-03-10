news_header_top
Происшествия 10 марта 2026 13:11

Уроженца Таджикистана судят в Казани за финансирование Навального

В Советском суде Казани сегодня стартовало дело Шухратджона Албекова. В 2021 году Албеков отправил 1000 рублей экстремисткой организации «ФБК», организованной экстремистом Алексеем Навальным. Сделал это Албеков после просмотра ролика с канала Навального на видеохостинге.

Албеков родился в Таджикистане. В настоящее время зарегистрирован у родителей в Казани, работает в ИТ-сфере и живет с девушкой, с которой и пришел в суд.

Фигуранту огласили обвинение в финансировании экстремисткой организации, после чего суд начал изучать письменные доказательства. Защищает Албекова адвокат по назначению.

«Обвинение понятно, вину признаю», – сказал суду Шухратджон Альбеков.

