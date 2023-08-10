Уроженца Самарской области будут судить в РТ за совершенное 28 лет назад двойное убийство

В Нурлатском районе Татарстана перед судом предстанет 50-летний уроженец Самарской области, обвиняемый в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Обвинительное заключение утвердил первый зампрокурора РТ Алексей Заика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в марте 1995 года мужчина со своим приятелем выпивали в одном из ресторанов Нурлата. Там они поссорились с компанией посетителей – местным жителем и тремя приезжими из Самары. Стороны договорились встретиться и выяснить отношения в тот же день на Московской улице.

На место встречи мужчина с приятелем прибыли, вооружившись огнестрельным оружием, из которого расстреляли оппонентов и скрылись. Потерпевшие уехали с места событий на машине, но один из них скончался в пути, второй – позднее в больнице, а третий получил легкую травму.

Как сообщили в СУ СК РФ по РТ,в 2015 году тело одного из них было обнаружено в Пензенской области, он скончался в результате утопления

2015 доп генетическая экспертиза, готовится эксгумация.

Мужчин объявили в федеральный розыск. В августе 2022 года один из них был задержан в Северной Осетии, откуда его этапировали в Татарстан.

Как сообщили в СУ СК РФ по РТ,в 2015 году тело возможного соучастника убийства было обнаружено в Пензенской области, он скончался в результате утопления.

По информации прокуратуры, вскоре будет назначена дополнительная генетическая экспертиза для установления его личности, готовится эксгумация.

Свою вину мужчина не признает, сейчас он находится под стражей. В ближайшее время дело направят на рассмотрение в Нурлатский районный суд Татарстана.