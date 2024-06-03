Уроженца Чечни задержали за участие в нападении на Буденновск в 1995 году

Силовики задержали очередного участника банды Шамиля Басаева, причастного к вооруженному нападению на Буденновск в 1995 году, сообщили РИА Новости.

«В рамках расследования уголовного дела по факту нападения устойчивой вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя Москвы Хамзата Зоева к совершению этих преступлений», — сообщили в СК.

В СК уточнили, что Зоеву предъявлены обвинения в «террористическом акте», «бандитизме», «захвате заложников» и «убийстве».

Следователи выяснили, что в первой половине июня 1995 года Хамзат Зоев, уроженец Чечни, добровольно вступил в банду Басаева и принял участие в особо тяжких преступлениях. 14 июня 1995 года Зоев вместе с другими членами группировки совершил вооруженное нападение на организации и жителей Буденновска, в результате которого были убиты 129 человек, 317 получили ранения, 1586 были взяты в заложники. Бандиты также уничтожили и повредили 198 автомобилей, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городскую администрацию и 107 частных домов.

«Собственникам был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 95 миллионов неденоминированных рублей», — добавили в ведомстве.

Задержание Зоева было проведено сотрудниками МВД и ФСБ в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, где он проживал. Суд в Ессентуках арестовал фигуранта.