Урожаи Татарстана вырастут на новом удобрении

Фото предоставлено ООО "ФосАгро-Волга"

Сульфоаммофос с повышенным содержанием фосфора для лучшего роста растений ввела в постоянный ассортимент крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).

Удобрение содержит оптимальное соотношение азота и фосфора, что позволяет эффективно использовать его при посеве, размещая вблизи семян. Новую марку рекомендуют в том числе и для весеннего внесения.

Андрей Вовк, генеральный директор «ФосАгро-Регион», рассказал, что продажи новой марки протестировали, прежде чем включить в ассортимент. Она дополнила линейку сульфоаммофосов, в которой представлены марки производства ФосАгро и партнеров сети: «Уверен, она займет достойное место в отечественных системах питания растений», – сообщил Андрей Вовк.

В целом на сульфоаммофосы приходится порядка трети от всего объема азотно-фосфорных удобрений, которые компания поставляет в российский АПК. В прошлом году сеть увеличила поставки этой категории в АПК почти на 30%, до более чем 300 тыс. тонн.

Технологический рост в российском сельском хозяйстве важно обеспечить ресурсами. Помимо расширения ассортимента удобрений компания развивает логистику, внедряет новые сервисы и направления деятельности, такие как агрохимическое обследование почв, дистрибуция семян российской селекции с разработкой сортоориентированных систем минерального питания.

В прошлом году «ФосАгро-Регион» начал поставлять по заказу крупных сельхозтоваропроизводителей партии удобрений определенного цвета. Окрашенные гранулы помогают аграриям усилить контроль за применением удобрений на своих полях, свести на нет попытки хищений и подмены удобрений для последующей перепродажи на теневом рынке.

В Республике Татарстан более 60 марок минеральных удобрений доступны аграриям в собственных центрах дистрибуции региональной компании «ФосАгро-Волга» в Апастово и Нурлате. За 5 лет она поставила аграриям региона более 450 тыс. тонн всех видов удобрений.

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