Уровень знания бренда «Национальные проекты России» достиг наивысшей отметки за 3 года

По данным исследования АНО «Национальные приоритеты» и IFORS, проведенного в ноябре – декабре 2024 года, совокупный показатель знания национальных проектов России среди граждан нашей страны достиг отметки 91%. Это самый высокий показатель за три года проведения измерений. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Уровень знания

Совокупная узнаваемость бренда «Национальные проекты России» на данный момент составляет 91% (+6 п.п. к ноябрю 2021 года, +4 п.п. к декабрю 2023 года). Самая высокая узнаваемость зафиксирована в Южном (95%), в Северо-Кавказском (93%) и в Сибирском (93%) федеральных округах.

Большинство россиян слышали словосочетание «Национальные проекты России» (88%). Последние две волны исследования (август и декабрь 2024 года) показывают самые высокие показатели вербальной узнаваемости национальных проектов России (+6 п.п. с ноября 2021 года). Визуальная узнаваемость бренда (видели хотя бы один логотип национальных проектов) за три года выросла с 48% до 60%.

Источники информации

Чаще всего упоминание о национальных проектах или один из логотипов россияне встречали на телевидении или в интернете. Более половины респондентов (62%) сказали, что видели какую-либо рекламу национальных проектов. За три года исследования этот показатель самый высокий (+24 п.п. с ноября 2021 года). Чаще всего респонденты видели рекламу, связанную с демографией и здравоохранением.

Семьи с детьми в России во многом поддерживает национальный проект «Демография»: родителям доступны различные выплаты и льготы на федеральном и региональном уровнях. Со следующего года стартует новый национальный проект «Семья», который с целью улучшения охватит ещё больше важных аспектов жизни семей с детьми. Продолжат работу уже известные флагманские программы поддержки: материнский капитал ежегодно смогут получить 1,7 млн семей, единое пособие — 9,6 млн человек, семейную ипотеку — 1,5 млн семей с детьми. Также продолжится адресное строительство детских садов. Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка региональных программ рождаемости. Работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить семейную налоговую выплату.

Национальный проект «Здравоохранение» остаётся лидером по узнаваемости среди всех национальных проектов. По опросам ВЦИОМ, 76% россиян знают или что-то слышали о его реализации, а 98% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет необходимо продолжать реализацию нацпроекта.

Существенный вклад в повышение узнаваемости нацпроекта «Здравоохранение» вносит проведение информационных кампаний. В частности, охват социальной кампании, направленной на популяризацию диспансеризации и профилактических осмотров в 2024 году составил более 3,3 млрд контактов, что во-многом повлияло на показатель узнаваемости диспансеризации в стране. По итогам первого полугодия 2024 года он составил 92%. По данным Минздрава России, за 11 месяцев 2024 года более 83 млн граждан прошли профилактические мероприятия. Ожидается, что к концу года их пройдут более 100 млн россиян. Все ключевые направления нацпроекта будут продолжены с началом реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году.

Значимые характеристики

Топ-3 причины существования национальных проектов, по мнению россиян: для развития страны и регионов (61%); для повышения качества жизни и уровня удовлетворенности людей (53%); для реализации программ, которые способствуют развитию экономики России (51%).

Самые значимые характеристики для государственных проектов, по мнению россиян: вызывают чувство гордости за страну; развивают страну; необходимы здесь и сейчас.