Уровень занятости населения в Татарстане достиг 62,4%

Республика Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по уровню занятости населения, который составляет 62,4%. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее словам, численность занятых в республике за год увеличилась на 70 тыс. человек. В органах службы занятости на учете по безработице стоит чуть более 3 тыс. человек – исторический минимум. При этом спрос на рынке труда остается высоким: работодатели предлагают более 40 тыс. вакансий, из которых 30% приходится на обрабатывающую промышленность.

«Сегодня самые востребованные сферы – строительство и обрабатывающая промышленность. Из бюджетных отраслей – здравоохранение и система образования», – отметила министр.

Она также подчеркнула, что кадровая напряженность в сельском хозяйстве снижается благодаря внедрению программ по повышению производительности труда, автоматизации, механизации и использованию искусственного интеллекта.

С начала года в органы службы занятости обратились 24,7 тыс. человек в целях поиска работы, из них трудоустроено 15,3 тыс., уровень трудоустройства составил 61,9%.

«В среднем сегодня каждому безработному мы можем предложить порядка 12 вакансий, и если человек мотивирован, желает работать, то выбор специальностей и профессий достаточно широкий», – добавила Зарипова.

В помощь безработным действует единая цифровая платформа «Работа России», где размещена информация о 46,8 тыс. вакансий. Кроме того, граждане могут пройти бесплатное переобучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

«Сегодня к обучению приступили уже 8 тыс. 449 жителей Татарстана. Активнее всего пользуются такой возможностью граждане, обратившиеся в органы службы занятости, – 5 тыс. 985 человек, а также граждане старше 50 лет – 1 тыс. 847 обучающихся», – отметила министр.

Среди осваивающих новую профессию 501 человек – это участники СВО, безработные и жители республики, осуществляющие уход за ребенком или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.