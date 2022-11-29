В ноябре уровень занятости населения в РТ оказался выше, чем в среднем по России

В ноябре в Татарстане наблюдается высокий уровень занятости населения и низкий уровень безработицы. Показатель занятости в регионе выше, чем в среднем по России. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минтруде РТ.

«Уровень занятости населения в республике – 62,6%, это выше, чем в среднем по Российской Федерации – 60% и в среднем по Приволжскому Федеральному округу – 59,5%», — отметили в ведомстве.

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда за девять месяцев 2022 года составил 2,3% от численности рабочей силы республики. Это наименьшее значение за последние годы. С начала 2022 года в центры занятости населения республики в целях поиска работы обратились 62,3 тыс. человек, из них удалось трудоустроить 40 тыс. человек, или 64,2% от числа обратившихся.

По сравнению с январем 2022 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, уменьшилась на 2,7 тыс. — до 8,6 тыс. человек на середину ноября. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,43% от общей численности рабочей силы в регионе.

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