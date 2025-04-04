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Происшествия 4 апреля 2025 18:11

Уровень воды в реках Татарстана остается ниже среднемноголетних значений

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Уровень воды в реках Татарстана остается ниже среднемноголетних значений, за прошедшие сутки повышение составило от 1 до 25 см. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

На Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона уровень воды сейчас составляет 51,05 метра, что все еще далеко от критической отметки в 54,24 метра. На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды тоже повысился, но остался ниже опасных значений.

Тем временем, на некоторых участках водохранилищ наблюдается движение льдин, хотя массовое посещение льда рыболовами сократилось до восьми точек. Спасатели продолжают следить за ситуацией, используя специальные судна на воздушной подушке.

Мониторинг уровня воды проводится на 113 гидропостах, установленных на реках и прудах Татарстана.

#весенний паводок #уровень воды
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