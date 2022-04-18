Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в РТ за сутки повысился на 31 см

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ поделились информацией о гидрологической обстановке в республике на 18 апреля.

По данным ФГБУ «УГМС РТ», на Куйбышевском водохранилище продолжается весеннее наполнение. За сутки уровень воды на большей части акватории водохранилища повысились на 10-31 см. В целом, уровни воды на водохранилище в пределах РТ ниже среднемноголетних максимальных значений на 128-442 см.

На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки повысились на 1-6 см. Кроме того, на обоих водохранилищах наблюдается дрейф льда различной интенсивности.

На реках Вятка и Иж продолжается подъем воды с интенсивностью от 8 до 16 см в сутки. На остальных реках Татарстана продолжается спад паводочной волны.